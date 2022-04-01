Бывшего уральского мэра обвинили в присвоении 35 тысяч рублей

В отношении экс-глава Катав-Ивановска возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в четверг, 31 марта, в отношении бывшего главы Катав-Ивановска возбудили уголовное дело.

Следователи установили, что в период 2015-2017 годов чиновник подписывал распоряжения о выплате себе вознаграждения, не имея на то оснований. В результате он незаконно получил из бюджета города не менее 35 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела поставлено городским прокурором на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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