Толщина льда на реке Миасс уменьшилась втрое

Власти Челябинска напомнили горожанам об опасности тонкого льда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, толщина льда на водоемах города критически мала.

«Челябинские специалисты службы «ЕДДС-112» в ежедневном режиме мониторят ледовую обстановку на территории города. Меньше чем за неделю толщина льда на реке Миасс уменьшилась практически в три раза. Любой выход на него может обернуться страшной трагедией», – заявляют чиновники.

В настоящее время толщина льда на реке Миасс в черте города составляет от 10 до 15 сантиметров, когда как 25 марта этот показатель составлял 38 сантиметров, а в феврале – 70. На остальных водоемах – прудах, карьерах и озерах – лед пока не настолько тонок, но он становится рыхлым и непрочным, а его ширина также уменьшается с большой скоростью каждый день.

Сотрудники управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и аоисково-спасательной службы на водных объектах патрулируют водоемы, проводя профилактические беседы с жителями и пресекая выход на лед. Так, сегодня, 1 апреля, спасатели выехали на озеро Смолино, пруд «Девичьи слезы», а также на реку Миасс в места, где есть свободный доступ.

В таких точках уже установлены предупредительные аншлаги «Переход (проезд) по льду запрещен». Игнорирование этих требований может обернуться штрафом в 2 тысячи рублей. Но гораздо важнее, что беспечность может стоить нарушителю жизни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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