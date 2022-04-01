Спасение утопающих: чиновники рекомендуют выращивать на огородах не картофель, а траву

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рекомендовал южноуральцам не выращивать картофель, а засадить огороды газонной травой. Это можно было бы принять за первоапрельскую шутку, но заявление было сделано накануне и на полном серьезе.

«Я против того, чтобы население сажало свою картошку, – сообщил чиновник в рамках проекта «Большая редакция. – Я против того, чтобы население сажало картошку, потому что тем самым мы подрываем свои же основы. Потом картофель, который произвели наши аграрии, будет невостребован, они понесут дополнительные убытки. Распахивать свой огород не надо, лучше сделать на нем лужайку, на которой можно отдохнуть».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцам совет министра категорически не понравился. Некоторые, правда, восприняли этот как шутку и ответили тем же: «Кобылин же не говорит «покупать». Он, наверное, хочет, чтобы производители выращивали картошку и людям раздавали бесплатно. Он беспокоится, что производители без дела останутся. Вот и придумал им дело – картошку людям бесплатно выращивать и раздавать. Мне кажется, он просто погорячился. Производители же еще не знают о его гениальном плане», – комментирует один из жителей области в соцсетях.

Но остальные возмущены: «А у нас в области есть хоть один адекватный министр?! Экологии нет, здравоохранения нет, образование вообще практически на нуле. Люди стараются засаживать огороды, и тут хотят запретить. А как тогда народ выживать будет?»

«Что за бред? Участок или огород в частном доме – это собственность собственника: что хочет – то и сажает. Наведите порядок лучше с муниципальными землями. Начинайте нарезать участки под посадку того же картофеля. Пусть люди приобщаются к труду. Вы посмотрите: все заросло лесом, уже поросло на тех местах, где были поля. Отсюда клещи и прочая нечисть. Не начнут ухаживать за лесом и полями – все пчелы перемрут. Естественная цепочка прервётся окончательно, и последнее звено – человек – тоже вымрет».

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В министерстве сельского хозяйства региона попытались смягчить ситуацию и объяснили: область выращивает картофеля больше, чем надо:

«В 2021 году было собрано 401,9 тысяч тонн. Из них 102 тысячи тонн собрали в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах. Остальные 300 тысяч тонн – в хозяйствах населения. На каждого южноуральца вырастили 117 килограммов картофеля, а фактический уровень потребления на каждого жителя составляет 93 килограмма при медицинской норме – 90 килограммов в год, – заявили в ведомстве. – В 2022 году в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах планируется увеличить производство картофеля до 109,5 тысячи тонн».

Правда, если жители области неожиданно внемлют призыву Кобылина и не станут садить картошку самостоятельно, рассчитывая только на АПК, на каждого жителя области придется всего по 32 кг картофеля, а это уже в 3 раза меньше «медицинской нормы». При этом часть урожая (и в министерстве не уточняют какая) вывозиться за пределы области, то есть, южноуральцам достанется еще меньше. Если достанется вообще, ведь в первую очередь АПК должно обеспечивать продуктами социальную сферу. Да, и то, что попадает в магазины, многие покупают только в крайнем случае:

«Картошка, которая продается в магазине зимой, – несъедобная, невкусная, часто бывает гнилая, подмороженная. Из 3 кг остаётся на варку 1 кг от силы, а стоит по цене самолёта», – пишут южноуральцы. И собираются увеличить посевы картофеля для личных нужд.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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