2-4 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

02.04.2022, суббота
-
10:00 Челябинск – Мастер-классы по изготовлению пасхальных подарков и сувениров (храм прп. Сергия Радонежского, пр. Победы, 398, малый класс, холл на третьем этаже центра «Наследие»)
-
13:00 Челябинск – Первенство Челябинской области по тэг-регби (стадион Центральный)
-
14:00 Челябинск – Мастер-класс по акварельному скетчингу «Книжная иллюстрация. Маленький принц» в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А, второй этаж)
-
14:00 Челябинск – Мастер-класс по батику в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
-
15:00 Челябинск – Открытие выставки «В едином порыве»: работы участников творческого объединения «Нюансы» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
03.04.2022, воскресенье
-
11:00 Челябинск – Онлайн-лекция старшего преподавателя кафедры восточных и романо-германских языков факультета Евразии и Востока Екатерины Шадриной «Секреты изучения китайского языка» в рамках образовательного проекта «Воскресный университет» (Челябинский государственный университет)
-
12:00 Челябинск – Благотворительный концерт «Своих не бросаем!» (городской сад имени Пушкина)
-
12:00 Челябинск – Онлайн-лекция заместителя директора Института образования и практической психологии Марии Кузнецовой «Психология бессознательного» в рамках образовательного проекта «Воскресный университет» (Челябинский государственный университет)
-
12:30 Челябинск – Открытая репетиция спектакля «Чужие письма» по сценарию советского кинодраматурга Наталии Рязанцевой (инсценировка Юлии Поспеловой) в рамках Лаборатории зрителя (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116)
-
17:00 Челябинск – Интеллектуальная игра Brainshaker (информационный центр по атомной энергии, ИЦАЭ OPEN, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу со стороны памятника)
04.04.2022, понедельник
-
10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
-
10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная весеннему призыву в ВС РФ (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube