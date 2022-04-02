Выявляемость ковида в Челябинской области опустилась ниже 500 случаев в сутки

Выявляемость коронавируса в Челябинской области опустилась ниже 500 случаев в сутки: 1 апреля зарегистрировано 487 вновь заболевших.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 8 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте в регионе зафиксировано 33 тысячи 869 заболевших ковидом, что в 3 раза меньше, чем в феврале. Число заразившихся школьников сократилось почти в 7 раз: с 14 тысяч 409 случаев до 2 тысяч 319.

Смертность тоже сократилась, но не значительно – на 3%: до 459 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 319 тысяч 512 инфицированных. От инфекции умерли 7 тысяч 432.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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