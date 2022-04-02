Началось: паводок отрезал от цивилизации уральский поселок

На Южном Урале начинается паводок: талые воды уже затопили одну из дорог на юге Челябинской области, отрезав от цивилизации поселок Горная.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении МЧС, в результате обильного таяния снега поднялся уровень воды в реке Нижний Тогузак и произошел перелив через насыпную автомобильную дорогу, соединяющую село Великопетровка и поселок Горная.

Ширина перелива – около 15 метров, высота воды на дороге достигает 20 сантиметров. Поскольку двигаться по затопленной дороге опасно, движение на этом участке закрыто до 12 часов понедельника, 4 апреля. При необходимости ограничение будет продлено. На месте работают сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области. Кроме того, к Горной отправлена группировка Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (14 человек и 5 единиц техники, в том числе плавающий транспортер).

В ведомстве утверждают, что угрозы жителям Горной в связи с внезапной изоляцией нет: запасы продуктов питания и медикаментов достаточны, противопожарное прикрытие осуществляется в штатном режиме, жилым домам вода пока не угрожает. На месте организовано дежурство сотрудников ГИБДД и МЧС.

Напомним, первый пик весеннего паводка ожидается в регионе с 5 по 15 апреля: начинается разрушение ледостава на реках бассейна Тобола, на левых притоках реки Урал и на реках бассейна Камы.

Второй пик прогнозируется в начале мая, когда вода пойдет с гор.

Карталы, Ольга Арсентьева

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