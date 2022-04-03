Южноуральцы жалуются на резкое подорожание путевок в детские лагеря

Южноуральцы жалуются на резкое подорожание путевок в детские оздоровительные лагеря.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 31 марта стартовала программа детского кешбэка: родители, купившие путевки в детские центры и оплатившие их картой «МИР» (обязательно зарегистрированной в программе лояльности), могут рассчитывать на возвращение 50% потраченных средств (но не более 20 тысяч рублей за каждую путевку). Южноуральцы эту акцию ждали, и теперь возмущаются в отдельных лагерях путевки подорожали чуть ли не в 2 раза.

«Это что за жесть с ценами? На каком основании цена выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом? Видимо, расчёт идёт на кэшбэк», – написала в группе ДОЛ «Еланчик» одна из жительниц области. Администрация ДОЛ предлагает путевки по цене от 38,5 тыс до 43 тыс рублей за 17 дней в зависимости от времени поездки и комфортности корпуса.

Подняли цены и другие лагеря – рост от 20%. И объяснили: инфляция в минувшем году превысила 8%, подорожали продукты питания, ГСМ, электроэнергия, ряд других позиций. «На фоне этих скачков изменение цены вполне объяснимо, тем более в стоимость входит не только питание, учитывать нужно условия проживания, работу педагогического и медицинского составов, обслуживание, охрану, наполнение программы», – заявили в ДОЛ «Еланчик».

Отметим, что удорожание путевок нельзя связать с резким ростом в течение последнего месяца: большинство лагерей озвучили стоимость путевок до этого. Тот же «Еланичк» выложил новый прайс еще 10 февраля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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