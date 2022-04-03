«Магнитка» одержала победу в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Восточный» полуфинал Кубка Гагарина стартовал с победы «Магнитки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом матче полуфинала Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Трактором» из Челябинска.

Матч начался атакой «Трактора». Впрочем, голкипер хозяев Василий Кошечкин был на месте. И очень быстро «Металлург» завладел инициативой.

До середины первого периода магнитогорцы не давали «черно-белым» расслабиться, но челябинцы выстояли. Более того, именно гости открыли счет в матче. Сначала на 11-й минуте встречи магнитогорец Андрей Чибисов отправился на скамейку штрафников за опасную игру высоко поднятой клюшкой. А две минуты спустя его одноклубник Максим Карпов заработал 2-минутный штраф за удар соперника клюшкой.

Втроем против пятерых «трактористов» «лисы» оказались бессильны. Челябинцы грамотно расположились на половине хозяев, и после распасовки Лоуренс Пилут бросил во вратарскую зону, а Виталий Кравцов подправил шайбу – 1:0 в пользу «Трактора».

После этого магнитогорцы обрушились на вратарские ворота гостей. «Черно-белые» продолжали контратаковать, но на исходе первого периода «лисы» добились своего. Николай Голдобин от правого борта отправил шайбу в центр зоны. Артем Земченок мощным щелчком переправил ее в ворота «Трактора». Роман Вилл, пойманный на противоходе, ничего не смог противопоставить защитнику магнитогорцев – 1:1, и во втором периоде хоккеисты начинают все сначала.

Во второй двадцатиминутке команды продолжили попытки переломить ситуацию. И удача вновь улыбнулась челябинцам. На 33-й минуте «металлург» Евгений Кулик отправился отбывать двухминутный штраф за задержку соперника клюшкой. Этим не преминули воспользоваться «черно-белые». На 34-й минуте Алексей Бывальцев перехватил шайбу после неудачного паса магнитогорцев в их же зоне и филигранно разобрался с Василием Кошечкиным – 2:1 в пользу гостей. С этим счетом команды ушли на второй перерыв.

Третий игровой отрезок хозяева начали в большинстве и сумели этим воспользоваться. На 42-й минуте матча Линус Хультстрем из правого круга вбрасывания расстрелял ворота Романа Вила, угодив прямиком в ближнюю девятку – 2:2.

В третьем периоде обе команды продолжали атаковать, но магнитогорцы были намного настойчивее, и к середине игрового отрезка соотношение бросков по ворота между хозяевами и гостями за весь матч уже составляло 33 к 17. Упорство хоккеистов «Металлурга» принесло свои плоды. На 48-й минуте встречи Григорий Дронов от левого борта сделал пас в центр зоны, Архип Неколенко резко переложил шайбу на удобную руку и с пятака бросил точно под перекладину – 3:2, «лисы» впервые в матче вышли вперед.

Во второй половине третьего периода хоккеисты продолжили обмениваться атаками. Но голкиперы обеих команд были на высоте.

На 58-й минуте встречи Роман Вил покинул ворота «Трактора», уступив место шестому полевому игроку. Но «Магнитка» выдержала финальный штурм гостей. Итог – 3:2 в пользу «Металлурга», и магнитогорцы ведут в серии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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