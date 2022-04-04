Население Челябинской области продолжается сокращаться: в январе текущего года миграционная убыль в 2 раза превысила аналогичный прошлогодний показатель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 января 2022 года, согласной данным Челстата, численность постоянного населения региона составила 3 млн 418 тыс 606 человек. Это на 24 тысяч меньше, чем год назад (в течение 2020 года этот показатель сократился на 23,5 тысячи).

В январе отрицательная тенденция сохранилась. Во-первых, продолжается процесс естественной убыли: в течение месяца на Южном Урале родились 2 тысячи 515 человек, а умерли 4 тысячи 208.

Во-вторых, фиксируется рост миграционной убыли – этот показатель в 2 раза превысил уровень января 2021 года. При этом если год назад иностранцев (в первую очередь, из регионов бывшего СССР) приезжало больше, чем уезжало, то сейчас ситуация обратная: в январе в область приехали 980 граждан других государств, а уехали 1 тысяча 457. Прирост отмечен только по выходцам из Таджикистана.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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