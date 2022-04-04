Управляющий сети АЗС ответит в суде за гибель женщины-оператора

Суд поставит точку в истории с пожаром на челябинской АЗС в декабре 2019 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Советского района Челябинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего челябинца. Он обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В 2019 году мужчина занимал должность управляющего сетью автозаправочных станций. В декабре ему сообщили о неисправности насоса газового модуля на АЗС в поселке Некрасова. После это он перекрыл вентиль подачи сжиженного газа из резервуара к раздаточной колонке, но не установил заглушку в газовом модуле, работающем под давлением. В результате из-за утечки газа и скопления взрывоопасной смеси, 25 декабря 2019 года на АЗС прогремели два взрыва и начался пожар. Находившуюся в помещении станции женщину-оператора с тяжелыми ожогами доставили в ожоговый центр, но врачи не смогли спасти женщину.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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