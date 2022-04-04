Руководитель ГИБДД Челябинска сложил полномочия

Начальник ГАИ в Челябинске подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Алексей Горшков все-таки покинул должность начальника УГИБДД по Челябинску. Об этом стало известно сегодня, 4 апреля.

Напомним, в феврале назначенный с января нынешнего года начальником ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков провел достаточно жесткую встречу с руководителями ГИБДД в регионе. Произошло это после задержания в Челябинске трех сотрудников ведомства по подозрению в получении взятки.

В ходе беседы руководитель полицейского главка объявил об увольнении непосредственного руководителя проштрафившихся полицейских. А вскоре после этого в отпуск ушел начальник УГИБДД по Челябинску Алексей Горшков. В кулуарах высказали сомнения в том, что Горшков вернется из отпуска. Однако в самой инспекции информацию о готовящейся отставке руководителя не подтвердили.

Но сегодня информация об отставке высокопоставленного полицейского подтвердилась. Врио начальника челябинской ГИБДД назначен подполковник полиции Андрей Калитюк.

Ранее в отставку ушел руководитель управления МВД по Магнитогорску. С 1 марта его возглавляет Константин Козицын. Ранее он занимал должность начальника ОМВД России по Миассу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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