Южный Урал вышел в лидеры по числу зарегистрированных случаев бешенства

В Челябинской области наиболее сложная в стране ситуация с бешенством животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в России за март выявили 81 случай бешенства животных. Лидером среди регионов стал Южный Урал.

В марте бешенство было отмечено у лисиц (27 случаев), собак (22), кошек (13), волков (2), енотовидных собак (3), рысей (1). Также 13 инфицированных особей выявили среди крупного и мелкого рогатого скота. «Наибольшее количество случаев выявлено в Челябинской, Нижегородской, Самарской, Владимирской областях, а также в Республике Тыва», – уточнили в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

В Челябинской области за месяц было зарегистрировано 14 случаев бешенства животных (8 собак, 5 лис и 1 кошка).

География возникновения бешенства разнообразна: Сосновский, Кунашакский, Агаповский, Карталинский, Троицкий, Брединский, Красноармейский, Коркинский, Нагайбакский, Верхнеуральский районы, а также Миасс.

Кроме того, в январе зафиксировано 6 случаев бешенства, в феврале – 4 случая. Итого с начала года 24 случая в 23 неблагополучных пунктах, в которых по распоряжению губернатора был объявлен карантин.

Для сравнения, в 2021 году за аналогичный период было зарегистрировано 23 случая в 23 неблагополучных пунктах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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