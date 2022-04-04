На «Архимеде» оценили разработки уральских металлургов

ММК получил три «золота» и одно «серебро» инновационного форума.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания завоевала сразу четыре награды на юбилейном, XXV Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», завершившемся на прошлой неделе в Москве.

В этом году ММК представил на престижном форуме четыре запатентованные изобретения. Все они получили высокую оценку экспертной комиссии и международного жюри Салона «Архимед-2022», удостоивших инновационные разработки комбината трех золотых и одной серебряной медали.

Одна из золотых наград была присуждена ПАО «ММК» за разработку «Способ производства рулонов горячекатаной полосы из криогенной конструкционной стали». Данный металлопрокат можно использовать в сфере производства, транспортировки и хранения сжиженных газов, например, для изготовления емкостей (танков) морских судов, транспортирующих сжиженный природный газ (метановозов), или внутренних стенок криогенных резервуаров.

Результаты испытаний подтвердили получение рулонов горячекатаной полосы с высокой хладостойкостью (до минус 196 градусов по Цельсию) при одновременном сочетании повышенной прочности и достаточного ресурса пластичности без применения специальной многостадийной термической обработки.

Также золотой медалью была награждена разработка «Способ производства толстолистового проката из низколегированной стали для труб». Данный высококачественный прокат применяется для изготовления электросварных прямошовных труб, используемых при строительстве магистральных нефтегазопроводов в северных широтах. Отмеченный наградой способ производства позволяет получать толстолистовой прокат повышенной хладостойкости при сохранении достаточного уровня прочностных и пластических свойств. В 2021 году ММК реализовал потребителям более 11 тысяч тонн подобного проката.

Еще одна инновационная разработка ПАО «ММК», удостоенная золотой медали «Архимеда», – «Способ производства листового проката из конструкционной хладостойкой стали». Такого рода конструкционные стали северного исполнения могут быть использованы для изготовления различных элементов металлоконструкций, а также в судостроении, строительстве и других отраслях. Результаты испытаний подтвердили получение экономнолегированного листового проката, обладающего повышенной хладостойкостью при сохранении высокого уровня прочностных и пластических свойств. В прошлом году комбинат отгрузил 6,6 тысячи тонн такого проката.

И, наконец, серебряной медали салона «Архимед-2022» была удостоена разработка «Способ производства листового проката из низколегированной трубной стали». Этот прокат также предназначен для изготовления электросварных труб для магистральных трубопроводов. К его характеристикам относятся не только повышенная хладостойкость, но и коррозионностойкость. При этом, как и другие инновационные виды продукции комбината, данный прокат демонстрирует хорошее сочетание прочности и пластичности.

Все эти изобретения имеют большое народнохозяйственное значение, будучи востребованными в ключевых отраслях и сферах экономики России.

Разработке и внедрению в производство инновационных видов продукции ММК традиционно уделяется большое внимание, при этом комбинат ориентируется не только на актуальные запросы потребителей, но и на перспективные потребности своих клиентов. Разработка такой продукции осуществляется на основе результатов маркетинговых исследований, решений координационных советов с ключевыми потребителями металлопродукции ПАО «ММК», а также непосредственных заявок самих потребителей. Освоение технологии производства инновационных видов продукции производится как силами научно-технического центра ПАО «ММК», так и в рамках договоров НИОКР с ведущими научно-исследовательскими организациями России.

XXV Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проходил с 29 по 31 марта в конгрессно-выставочном комплексе гостиницы «Космос». В рамках Салона «Архимед» состоялись различные мероприятия – выставки изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, полезных моделей; конференции, конкурсы, венчурные ярмарки и обучающие мероприятия. Магнитогорский металлургический комбинат, являющийся постоянным участником изобретательского форума, по итогам «Архимеда – 2022» был вновь награжден дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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