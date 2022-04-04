Более трети челябинских маршрутчиков нарушает условия контракта

Более трети челябинских маршрутчиков не соблюдает условия контракта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь частные перевозчики нарушают установленный режим работы.

Вопрос обсуждался сегодня на аппаратном совещании в мэрии. По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова в ходе проверки маршрутных такси, проведенной с 29 марта по 1 апреля, невыполнение графика движения зафиксировано в 35% случаев.

Отметим, что не соблюдение условий контракта позволяет его разорвать, однако городские власти не торопятся прибегать к такой мере воздействия и навести прядок в этой сфере.

Челябинск, Павел Зварзин

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