российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 апреля 2022, 19:28 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

Более трети челябинских маршрутчиков нарушает условия контракта

Более трети челябинских маршрутчиков не соблюдает условия контракта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь частные перевозчики нарушают установленный режим работы.

Вопрос обсуждался сегодня на аппаратном совещании в мэрии. По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова в ходе проверки маршрутных такси, проведенной с 29 марта по 1 апреля, невыполнение графика движения зафиксировано в 35% случаев.

Отметим, что не соблюдение условий контракта позволяет его разорвать, однако городские власти не торопятся прибегать к такой мере воздействия и навести прядок в этой сфере.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия, Транспорт,