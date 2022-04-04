В Челябинске несколько домов остались без горячей воды до лета

Несколько многоквартирных домов в Челябинске больше двух недель живут без горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальщики отключили горячее водоснабжение многоквартирных домов по улице Отечественной в Ленинском районе областного центра. Об этом челябинцы рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«У нас с 17 марта нет горячей воды, – пишут жители дома №9А по улице Отечественной. – Звонили в администрацию города, звонили в управление ЖКХ по Челябинску, нам говорят, что горячую воду дадут ближе к лету. Вопрос не решается. У нас в доме очень много маленьких детей, без горячей воды просто жизни никакой нет».

Жители возмущены сложившейся ситуацией и не скрывают раздражения. «Маразм! 21 век на дворе, а мы сидим без горячей воды, в кастрюльках ее нагреваем, – комментируют горожане. – Наверное, надо обращаться не в администрацию Челябинска, а прямиком к Путину, тогда все решится».

По словам южноуральцев, с подобной проблемой они сталкиваются уже не первый год. «Прошлым летом также месяц не было горячей воды. Все после проверки зеленой водой. Выяснилось – у нас сломался бойлер, – пишет еще одна жительница дома, отмечая, что горячего водоснабжения нет и в соседних зданиях. – Лично у меня грудной ребенок. Желания каждый раз носить тазики нет никакого. Наша управляющая компания не будет этим заниматься. Сказали: занимается администрация Ленинского района. Но и там говорят: это очень дорого».

В мэрии о проблеме знают. «Горячее водоснабжение жилого дома № 9А по улице Отечественной организовано от групповой бойлерной, – сообщили в городские чиновники. – В настоящее время в связи с выводом бойлерной из эксплуатации управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска проводит мероприятия по обеспечению горячей водой жителей домов, подключенных к данной групповой бойлерной. Завершить мероприятия планируется во II квартале 2022 года. Мероприятия выполняются в рамках муниципальной программы за счет бюджета города Челябинска в соответствии с выделенным финансированием, подрядчик на выполнение работ будет определен по результатам конкурсных процедур».

Впрочем, какие именно мероприятия проводятся, в мэрии уточнять не стали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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