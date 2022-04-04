В Челябинске с неба полилась грязь

В Челябинске прошел дождь с грязью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жаловаться на необычное атмосферное явление горожане начали с утра: приходя с улицы, они замечали, что их одежда словно облита грязной водой. Аналогичную ситуацию отмечали и автомобилисты – машины оказались а грязи по саму крышу – в принципе, для такой погоды в Челябинске это привычно, если бы грязь не лилась с неба.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев заявил, в подобном явлении нет ничего сверхестественного: «Это результат смешения городской пыли от дорог и иных источников, скопившейся в воздухе из-за отсутствия ветра в последние дни, с дождем, – сообщил чиновник. – При этом разнос пыли с мелкодисперсной влагой составляет не менее 200 метров от дорог».

Отметим, что в последнее десятилетие неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, длятся в городе по полгода, но грязь с неба льется нечасто.

Челябинск, Павел Зварзин

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