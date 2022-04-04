Челябинск поплыл (ФОТО)

В Челябинске началось бурное таяние снега: дневные температуры окончательно перешли в положительный сектор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня воздух в областном центре прогревался до +10 градусов Цельсия. В ближайшие два дня будет холоднее, но не ниже +6. А потом столбики термометров снова доберутся до +10, а к воскресенью может потеплеть до +14. Периодически будет идти дождь.

Все это укорит таяние снега, и город рискует «поплыть», так как во многих местах снег до сих пор не вывезен, а во дворах его зимой вообще не убирали.

В итоге, пока чиновники и коммунальщики сообщают, что «ворошат снег в парках», улицы и придомовые территории превращаются в непроходимые топи. Например, через эту лужу не могут проехать даже автомобили.

Пешеходам приходится искать пути обхода, но безопасных вариантов нет

Улица Братьев Каширирных превратилась в своеобразную Черногорию:

Так на северо-западе выглядят пешеходные зоны:

Даже на территории школ не обходится без огромных луж:

Челябинск, Ольга Арсентьева

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