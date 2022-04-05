В одном из детских садов Кыштыма полгода протекает крыша

Жители Кыштыма рассказали об удручающем состоянии одного из детских садов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», детский сад «Солнышко» по улице Горелова в Кыштыме испытывает серьезные проблемы с кровлей. Об этом родители воспитанников учреждения рассказали в интернет-сообществе Текслер, помоги».

«У нас в садике течет крыша, как будто ее вовсе нет! – сообщила одна из горожан. – Администрация города знает о нашей проблеме, но не торопится ее решать… В группе мокнет не только потолок, но и стены, дети засыпают под звук дождя. Начинается сырость, появляется плесень! Дети стали чаще болеть. В плафоне вода, воспитатели боятся включать свет, технику в розетки. Разве так можно? Проводка вся в воде, страшно подумать, что может случиться!"

По словам женщины, в понедельник, 4 апреля, группу ее дочери раскидали по другим. Но и в их помещениях уже начинают появляться лужи.

В мэрии Кыштыма признали, что в курсе ситуации. «Вопрос ремонта части кровли был озвучен заведующей МДОУ в октябре 2021 года, – заявили чиновники. – В связи с погодными условиями ремонт кровли в зимний период не был выполнен из-за технических (природных) условий. В настоящий момент на основании служебной записки составлена смета на образовавшиеся течи».

После проведения всех процедур, будет решаться вопрос о выделение финансовых средств на ремонт кровли, заверили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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