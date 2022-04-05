Жителям уральского поселка власти предложили самим чистить дороги и платить за них аренду

В Челябинской области чиновники предложили жителям самостоятельно очищать дороги от снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дороги поселка Берегового в Каслинском районе с началом таяния снега скрылись под смесью воды и льда. Для того, чтобы проехать по ним, теперь нужна не только смекалка, но и удача. И везет далеко не всем. Об этом жители поселка рассказали в интернет-сообществе Текслер, помоги».

«Это поселок Береговой, – подписала автор поста фотографии с глубокой колеей. – Никто не чистит дороги. Ни на машине, ни с коляской пройти невозможно. А вчера не могла выехать с ребенком в больницу, так как со стоянки невозможно было выехать, и пропал талон».

По словам жителей, местные власти их жалобы попросту игнорируют, а кое-кто, видимо, решил, что безвыходное положение жителей можно использовать для пополнения бюджета. Как рассказала в своем сообщении женщина, выслушав ее жалобу, один из чиновников предложил жителям взять проблемную территорию в аренду и чистить за свой счет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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