В Челябинске финансовый управляющий продал квартиру банкрота со «скидкой» в три миллиона рублей

В Челябинске финансовый управляющий получил реальный срок за растрату имущества должника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 57-летнего горожанина виновным в растрате.

Мужчина был назначен финансовым управляющим в рамках процедуры банкротства одного из челябинцев. Однако действовал он отнюдь не в интересах банкрота. В итоге расположенную в центре города квартиру должника площадью 130 квадратных метров управляющий продал с изрядным «дисконтом», причинив ущерб на сумму около 3 миллионов рублей.

Расследованием уголовного дела занималось УФСБ по Челябинской области

Суд приговорил излишне щедрого челябинца к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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