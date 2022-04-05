Россияне не готовы отказаться от кофе даже при резком росте цен

Большинство россиян не откажутся от кофе даже в случае серьезного роста цен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как правило, кофе жители России покупают в супермаркетах и гипермаркетах. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на опрос компании «Анкетолога».

Третье место среди предпочтений покупателей заняли интернет-магазины.

По словам участников опроса, кофе они покупают, в основном, для приготовления дома. Так ответили 91% респондентов.

Из них 73% приобретают растворимый, 58% – молотый и 50% – в зернах.

Готовый кофе навынос или для употребления в заведении покупают 36% россиян. Причем особенно популярен он среди молодежи: 57% участников опроса в возрасте 18-30 лет заявили, что делают это регулярно или хотя бы время от времени. А вот среди респондентов старше 55 лет готовый кофе приобретают лишь 25%.

Интересно, что даже в случае существенного подорожания кофе россияне не готовы отказаться от его употребления. Так, лишь 4% участников опроса сказали, что перестанут покупать, если цена вырастет на 50%. Половина заявила, что будут покупать кофе реже или в меньших объемах. Каждый четвертый россиянин отказался уменьшать количество покупаемого кофе, но признался, что для этого придется перейти на бюджетные варианты. И 22% респондентов сказали, что будут приобретать продукт, как и прежде.

Если цены на кофе увеличатся вдвое, сохранить прежние привычки готовы 12% россиян, а отказаться от продукта согласны 15%. Больше половины участников опроса (54%) отметили, что им придется покупать кофе реже. И еще 19% заявили, что перейдут на более дешевые бренды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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