На парковке в центре Челябинска под машинами провалился асфальт

Два автомобиля, оставленные на парковке в центре Челябинска, стали уходить под землю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 5 апреля, на парковке у дома №4 по улице Тернопольской в Центральном районе Челябинска.

По словам очевидцев, асфальт провалился непосредственно под автомобилями. Для того, чтобы вытащить машины, пришлось вызывать спецтехнику.

В мэрии Челябинска сообщили, что ситуацию с провалом возьмут на контроль, установят ограждение. А по окончании работ асфальтовое покрытие восстановят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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