В Челябинской области ребенок провалился в яму-невидимку

В уральском селе ребенок провалился в яму, скрытую под лужей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел несколько дней назад в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Об этом мать девочки рассказала в социальных сетях.

«Несколько дней назад моя дочка провалилась по пояс, наступив на лужу, которая оказалась ямой, – рассказала женщина. – Результат не до конца выполненной работы по газификации 6-й очереди. Опасность в том, что на ее месте мог быть маленький ребенок…"

Помогла девочке оказавшаяся рядом женщина. По словам матери школьницы, та молниеносно среагировала, помогла девочке вылезти и посадила ее в такси, так как та не могла связаться с родными: телефон не перенес вынужденных «водных процедур».

Но на этом история не закончилась, и даже приобрела несколько мистический оттенок. Утром 5 апреля семейство обнаружило в почтовом ящике записку от спасительницы с просьбой позвонить ей и рассказать о состоянии здоровья дочери, так как женщина очень беспокоилась о том, как ребенок перенес ледяную ванну. Но когда они позвонили на указанный в послании номер телефона, на другом конце им ответили, что не знают, кто эта женщина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»