Челябинскому перевозчику не хватает почти 200 сотрудников

Компании «ЧелябГЭТ» не может утолить к4адровый голод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске снова ищут водителей троллейбусов и трамваев. Об этом сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.

По словам топ-менеджера, в общей сложности предприятию не хватает порядка 180 сотрудников. «Основная нехватка у нас водительского состава, – цитирует «Первое областное» г-на Усачева. – Нужны водители и троллейбусов, и трамваев, порядка 80 человек на каждый вид транспорта. Сейчас у нас обучаются 25 человек на водителей трамваев. Также не хватает слесарей, электриков, кондукторов. В ремонтную службу требуются 60 человек».

Ярмарка вакансий состоится 23 апреля на территории трамвайного депо № 1 (ул. Первой Пятилетки, 30).

Челябинск, Виктор Елисеев

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