Челябинский суд рассмотрел спор между французом и россиянкой, делящими детей

Седьмой кассационный суд в Челябинске вынес решение по спору между гражданином Франции и гражданкой России, делящих детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мать детей родилась в Курганской области, но прожила в Европе около 20 лет. Влюбилась в француза, замуж за него, правда, не вышла, но 8 лет назад родила ему дочь, а еще через 2 года сына. Однако потом отношения разладились, начались ссоры, и отец попытался забрать детей себе. Французский суд встал на сторону матери, но определили порядок общения с детьми отца – мужчина получил право забирать их на выходные и каникулы.

Опасаясь, что французские родственники все-таки отберут детей, женщина в 2020 году вернулась в Россию, оформила детям российское гражданство и запрет на выезд за границу.

Тем временем, мужчина приехал навестить детей по месту их проживания во Франции, обнаружил, что они пропали и заявил о похищении.

Француз обратился правоохранительные органы с требованием немедленно вернуть детей. Железнодорожный суд Екатеринбурга встал на его сторону. Апелляцию мужчина тоже выиграл. Мать подала кассацию. Свою позицию она объяснила тем, что, во-первых, не разделяет европейские ценности, во-вторых, дети уже забыли французский язык, в-третьих, у них в России появились друзья и они в хороших отношениях с бабушкой (отец заявлял, что во Франции у них тоже были друзья и малыши прекрасно ладили с его семьей). Женщина заявляет, что не против общения отца с детьми, но только на российской территории.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске, рассмотрев кассацию, отправил дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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