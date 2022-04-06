6 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

06.04.2022, среда
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10:00 Челябинск – Открытие международного научного культурно-образовательного форума «Евразия-2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации» (пл. Ярославского, 1, Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки)
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11:00 Челябинск – Песс-конференция по организации приема в первый класс в пресс-центре ОТВ, планируется также онлайн-трансляция (пл. Революции, 4, четвертый этаж)
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13:45 Челябинск – Онлайн-трансляция мероприятия, посвященного защите проектов шорт-листа Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». От Челябинской области будет представлен проект «Фестиваль детского дворового футбола МЕТРОШКА»
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