Том Сойер Фест пропишется в Миассе

Волонтеры-реставраторы проведут фестиваль в еще одном городе Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Том Сойер Фест в мае-июне нынешнего года впервые стартует в Миассе. Об этом участники фестиваля восстановления исторической среды в Челябинске сообщают на своей странице в социальных сетях.

«С 2020 года нам писали разные люди из Миасса с инициативой запустить фестиваль. Мы посоветовали им участвовать в Школе Том Сойер Феста, которая проходит каждый год для городов, желающих присоединиться к нашему сообществу, – рассказали южноуральцы. – Двое незнакомых между собой ребят приезжали в Самару на Школу ТСФ – обучались организации феста. В феврале мы познакомили их, и они уже выбрали первый объект для восстановления. Сейчас мы консультируем команду по организации мероприятий и работ».

В первом сезоне миасские волонтеры решили привести в порядок резные ворота на улице Советской, 106. Их создал известный миасский краснодеревщик Юрий Юдин в 70-х годах прошлого века. На воротах воспроизводится сюжет картины Ивана.Шишкина «Утро в сосновом лесу». За полвека с момента создания панно сильно обветшало, но до сих пор считается одной из достопримечательностей Миасса.

Миасская команда уже запустила сбор пожертвований на расходники и материалы для реставрационных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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