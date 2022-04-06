Любят хоккей и не любят спортивные танцы: рекрутеры определили предпочтения южноуральцев в спорте

Рекрутеры выяснили, какими видами спорта предпочитают заниматься жители Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские работодатели чаще всех в стране оплачивают сотрудникам занятия спортом. К такому выводу пришли специалисты Службы исследований hh.ru по итогам опроса среди соискателей, проведенного в преддверии Международного дня спорта, который отмечается сегодня.

Выяснилось, что 39% участников опроса из Челябинской области занимаются спортом регулярно, 48% – время от времени, еще 5% – в зависимости от сезона. При этом мужчины более постоянны: из них 47% привержены к регулярным занятиям физической культурой, тогда как среди женщин – только 41%. Также ввели в привычку занятия спортом представители сферы безопасности (61%) и высшего менеджмента (60%).

Чаще всего южноуральцы предпочитают занятия фитнесом (40%), бегом (33%), плаванием (18%) и тяжелой атлетикой (13%). Достаточно популярны в Челябинской области лыжный спорт, боевые искусства, хоккей, баскетбол, легкая атлетика и футбол. А вот спортивные танцы, конькобежный спорт и художественная гимнастика пользуются у жителей региона меньшей симпатией. Кстати, организаторы опроса отметили, что по доле респондентов, играющих в хоккей (10%), Южный Урал занимает первое место в стране, в среднем по России этот вид спорта предпочитают всего 2%.

Фитнесом занимаются или хотел бы заниматься 58% женщин и 33% мужчин, футболом – 1% женщин и 15% мужчин. Боевые искусства, как правило, выбирают сотрудники сферы безопасности (37%), тяжелую атлетику предпочитает рабочий персонал (24%), плавание популярно среди юристов (28%).

Большинство южноуральцев (63%) тренируются несколько раз в неделю, 15% – несколько раз в месяц, 18% – по настроению.

69% челябинцев уверены, что спорт помогает основной работе. Особенно привержены этой точке зрения юристы (90%), бухгалтеры и высший менеджмент (по 79%). При этом только 12% заявили, что занятия спортом полностью входят в корпоративную программу (хотя по доле таких респондентов Челябинская область занимает первое место в стране). 6% работодатель оплатил разовое занятие, еще 6% – оплачивает до половины стоимости занятий спортом. Остальные 76% за все платят сами.

Кстати, стоит напомнить, что при регулярных занятиях спортом жители России могут рассчитывать на получение налогового вычета. В 2023 году россияне смогут вернуть до 15,6 тысячи рублей, потраченных на оплату физическо-оздоровительных услуг в 2022 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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