На Урале чиновники и коммунальщики демонстративно не обращают внимания на протекающую после ремонта крышу

Жительница Миасса пожаловалась губернатору на крышу, протекающую после ремонта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свою ситуацию она изложила в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях. По словам женщины, ни коммунальщики, ни чиновники на обращения не реагируют. Точнее, реагируют, но ситуацию не исправляют, а только объясняют, почему делать ничего не будут.

«Проживаю по адресу Керченская 17-5О. У меня двое маленьких детей, очень сильно протекает крыша и вот-вот рухнет, – пишет женщина. – В том году были выделены средства на ремонт крыши, но все безрезультатно: крыша протекает во всем доме. Наш директор Жилкома сказал такие слова: крыши сделаны, и ваш дом нам ещё должен денег!!! Помогите, пожалуйста, уже никаких сил нет с ними бороться: и звонили, и заявление писали, но ноль эмоций!»

Фотографии, выложенные в посте, демонтируют почерневшие от влаги потолок и стены.

В администрации Миасса ответили: «Ответственность за оказание услуг и их качество в данном случае несет Управляющая компания или ТСЖ, обслуживающие ваш многоквартирный дом. Администрация Миасского городского округа напрямую законодательно не может влиять на деятельность УК и ТСЖ. Собственники жилья сами выбирают компанию. Если вас не устраивает работа вашей Управляющей компании или ТСЖ, вы можете организовать собрание жильцов и сменить действующую Управляющую компанию. Вы можете обратиться с письменным обращением о необходимости принятия мер к руководству Управляющей компании. Если обращения в УК не дали результата, можете написать обращение в Государственную жилищную инспекцию через ГИС ЖКХ, либо письменно посредством почтовой связи».

Однако юристы с чиновниками не согласились: «Администрация города Миасса, вы не совсем, точнее – совсем не правы. Пунктом 1, ст. 20 ЖК РФ установлена обязанность органа местного самоуправления осуществлять муниципальный жилищный надзор за соблюдением требований жилищного законодательства, в том числе соблюдение требований к использованию и сохранности жилищного фонда, чем, судя по фото, пренебрегает управляющая компания, – ответил сотрудникам мэрии Миасса выпускник Уральского государственного юридического университета Семен Хисматулин. – А в случае, если функции контроля муниципальным органом не исполняются, его должностные лица несут ответственность, предусмотренную законом (ст.70 ФЗ-131). Для главы местной администрации это, к примеру, привлечение к ответственности, предусмотренной ст. 293 УК РФ «Халатность».

Прокомментировали ситуацию и Госжилинспекции: «По вашему письменному обращению управляющая организация обязана выйти на составление акта с описанием причиненного ущерба. Затем вы вправе обратиться в УК с досудебной претензией о возмещении ущерба. В случае неудовлетворения ваших требований управляющей организацией вы вправе обратиться в суд. По вопросу устранения аварийной ситуации – уточним информацию, ответим в течение 1-2 дней».

Миасс, Ольга Арсентьева

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