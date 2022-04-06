Власти Челябинска предупреждают горожан об интенсивном таянии льда на водоемах

В мэрии Челябинска напомнили об опасности выхода на лед.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, на сегодняшний день толщина льда на реке Миасс в черте города составляет порядка 10 сантиметров, на некоторых участках он полностью отсутствует.

На озерах и прудах покров пока не настолько тонок, но с каждым днем становится все более рыхлым и непрочным. «В весенний период, когда среднесуточная температура приблизилась к плюсовым значениям, нахождение людей на поверхности водоемов может обернуться страшной трагедией», – предупреждают чиновники.

Сотрудники управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска и Поисково-спасательной службы на водных объектах патрулируют водоемы, проводя профилактические беседы с жителями и пресекая выход на лед.

В 16 точках выхода к воде установлены предупредительные аншлаги «Переход (проезд) по льду запрещен». Игнорирование этих требований может обернуться штрафом от 500 до 2 тысяч рублей, предупреждают городские власти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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