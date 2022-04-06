В Челябинске водители срывают расписание на 15 маршрутах общественного транспорта

В южноуральском миндортрансе рассказали о самых частых нарушениях со стороны водителей челябинских автобусов и троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, за 3 месяца 2023 года проведено 32 проверки работы городских и агломерационных маршрутов общественного транспорта в областном центре.

Среди автобусов, работающих по нерегулируемому тарифу, наибольшее количество нарушений выявлено на маршрутах №3, №47, №77, №85, №136. Чаще всего среди нарушений встречаются отклонение от трассы маршрута и неисполнение рейсов в вечернее время. Также южноуральцы жалуются на техническое и санитарное состояние автобусов, курение водителей в салонах, грубость с пассажирами.

По результатам проверок руководителям предприятий объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушения законодательства, выдано 8 предписаний. К административной ответственности привлечены сотрудники предприятий, непосредственно контролирующие работу транспортных средств, а также руководители ООО «Автотранспортное предприятие 2», заместитель директора ООО «Такси-сервис», директор ООО «Копейское маршрутное такси», директор ООО «Мега-авто».

Впрочем, в министерстве отметили, что не все транспортные компании работают с нарушениями.

Среди маршрутов, работающих по регулируемому тарифу, неисполнение установленных расписанием рейсов (менее 95%) наблюдается как у муниципальных, так и у частных перевозчиков. Среди муниципалов в первом квартале нарушения фиксировались на маршрутах №2, №8, №9, №34, №483, у частных перевозчиков – №23, №27, №33, №136к, №158к, а также у многих троллейбусных маршрутов.

За ненадлежащее исполнение государственных контрактов перевозчикам выставляются штрафные санкции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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