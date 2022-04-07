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Четверг, 7 апреля 2022, 06:28 мск

Новости Челябинск

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7 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

07.04.2022, четверг

  • 10:00 Челябинск – Открытие православной выставки-ярмарки (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 11:00 Челябинск – Расширенное заседание коллегии министерства культуры Челябинской области (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященную грядущему сезону клещевой активности (Пресс-центр «АиФ-Челябинск»)

  • 14:00 Челябинск – Пресс-тур АНО «Союз родителей», посвященный вручению знака «Одобрено родителями» организациям Челябинска, дружелюбным к семьям с детьми, создающим условия для их комфортного пребывания (городская клиническая поликлиника №8, ул. Братьев Кашириных, 130Б)

  • 18:30 Челябинск – Мастер-класс по технике эбрув рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

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