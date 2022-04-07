7 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Пресс-тур АНО «Союз родителей», посвященный вручению знака «Одобрено родителями» организациям Челябинска, дружелюбным к семьям с детьми, создающим условия для их комфортного пребывания (городская клиническая поликлиника №8, ул. Братьев Кашириных, 130Б)