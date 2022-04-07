В Челябинске экс-курьер банка брал кредиты на своих клиентов

Завершено расследование уголовного дела в отношении челябинца, обвиняемого в серии мошенничеств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, из материалов уголовного дела следует, что 24-летний челябинец 60 раз пытался получить деньги в микрофинансовой организации. В 18 случаях ему это удалось. Все запросы на займ молодой человек оформлял, предоставляя чужие данные.

В ходе следствия выяснилось, что три года назад южноуралец работал в одном из банков города курьером службы доставки банковских карт. Тогда он и получил доступ к данным клиентов, которые сохранял в своем телефоне.

После увольнения из банка у молодого человека возникли сложности с деньгами, и он решил оформлять займы на своих бывших клиентов, чьи паспортные данные были у него в наличии.

Заявки на микрозаймы челябинец отправлял из компьютерного клуба, который часто посещал. При этом больше 15 тысяч рублей за один раз он не запрашивал – как объяснил молодой человек, он не хотел ставить потерпевших в трудную финансовую ситуацию.

Для оформления займов южноуралец вводил паспортные данные бывших клиентов, а также номер телефона и банковской карты, которые брал у посетителей клуба. Им он говорил, что ему нужно получить денежный перевод, но банковской карты у него нет. За пользование чужой картой и телефоном он платил знакомцам 1 тысячу рублей.

Таким образом молодой человек получил 18 микрозаймов на сумму около 170 тысяч рублей. 42 заявки на сумму около полумиллиона рублей, которые он подал на оформление микрозаймов, были отклонены системой автоматического режима организации.

В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд Курчатовского района для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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