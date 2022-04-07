В Челябинске экс-курьер банка брал кредиты на своих клиентов

Южноуральцы жалуются на огромные лужи и затопленные дороги в городах и селах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, гигантские лужи и потоки талой воды создают сложности пешеходам, затрудняют движение на дорогах, а то и вовсе блокируют его. По итогам мониторинга общественников в 13 муниципалитетах Южного Урала ситуацию можно назвать критической.

Пока одни южноуральцы радуются весне, другие пытаются справиться со стихией. Так, в Копейске пенсионерка, проживающая в районе улицы Сутягина, 15, устала ждать помощи от местных властей и вышла с лопатой к гигантской луже, которая сливается с дороги прямо к ее дому и подмывает фундамент. По словам копейчан, администрация в курсе проблемы и обещала установить ответственного за данный участок еще в прошлом году, однако результата так и нет.

Нередко вода на проезжей части и тротуарах усложняет доступ к социальным объектам. Так, в Кизиле жители пожаловались на невозможность пройти к детской поликлинике из-за того, что подходы к ней затоплены.

В Челябинске на улице 9 Мая в районе дома №24 находится детский сад, добраться до которого родители с малышами могут не всегда: ямы, грязь и талая вода превращают маршрут к учреждению в полосу препятствий.

Еще одна лужа растянулась на тротуаре филиала школы №23 в копейском поселке Старокамышинск. В здании учатся младшие классы, и теперь, чтобы попасть на урок, юным копейчанам приходится пройти по импровизированной переправе из трех длинных досок. Как рассказали очевидцы, на днях один из детей не удержался на «мосту» и упал прямо в глубокую лужу, занимающую почти всю дорогу от ограждения до школьной двери.

В Южноуральске ситуация еще более патовая: здесь из-за особенностей рельефа местности затопило нижнюю часть города. Да так, что впору плавать на лодке, кое-где уровень воды – по колено.

Ни пройти, ни проехать и в Миассе на пересечении улиц Молодежной и Богдана Хмельницкого. В этом же городе власти так и не смогли определить ответственного за участок дороги на улице Трактовой, в результате чего жители не знают, к кому обращаться с проблемой затопления обочин и тротуаров. В местном поселке Тыелга люди боятся, что скоро будут отрезаны от цивилизации, так как основная грунтовая дорога, по которой ездят автобусы, в том числе по маршруту в школу, каждый год становится непроезжей из-за паводков.

В Еманжелинске и городских поселках Рабочий и Красногорск граждане обвинили в половодье непредусмотрительных чиновников. Жители рассказали, что дороги в муниципалитете ремонтируются без учета необходимости обустройства ливневых канализаций, в результате чего после каждой зимы проезжие части превращаются в рукотворные

В Озерске обнаружилась «вечная лужа» – местная достопримечательность на улице Набережной возле дома №47. Жители рассказывают, что свое собственное глубокое озеро образуется у них после каждого дождя и во время таяния снега. После обращений в администрацию Озерска здесь закипела работа, правда, только по обустройству узкой дорожки, чтобы лужу можно было обходить по газону. Тропинку, впрочем, топит, как и всю остальную территорию.

В Миньяре жители улицы Центральной, 6, оказались заблокированы в своих домах из-за грязи и воды возле подъездов.

Ситуация в селах еще более плачевная. Так, жители села Фершампенуаз терпят настоящее бедствие и наперебой пишут жалобы в социальных сетях.

«Переулок затопило, пройти невозможно, земля проваливается. Везде глина и грязь. А 1 апреля здесь провалился ребенок, пытаясь обойти лужу. И это не только в нашем переулке. Что за безответственность? Куда ни обратишься, везде говорят «вам это надо – сами и засыпайте», – рассказала местная жительница Ирина.

В селе Долгодеревенском подобная ситуация уже стала чем-то привычным. По словам жителей, каждый год в центре села затапливает пешеходные дорожки. Люди просят обустроить ливневые канализации – пока безрезультатно.

Аналогичная ситуация сложилась в деревне Акчакуль Кунашакского района, где из года в год один из участков дороги по улице Садовой весной превращается в непролазное болото. «Моя дочь-школьница пройти не может даже в сапогах, такой там потоп, – жалуется жительница деревни в интернет-сообществе «Текслер, помоги». – Сколько было обращений в район, никто не хочет нам хотя бы щебнем засыпать. Чтоб дочери в школу поехать, надо до остановки добраться. На чем, плыть на лодке».

Бьют тревогу и жители Кыштыма, Снежинска, Троицка. Обращения в Народный фронт поступают практически из всех крупных городов Челябинской области.

Общественники передали все поступившие замечания главам муниципалитетов, их задача – разобраться в причинах затоплений в каждом индивидуальном случае, определить ответственных и устранить нарушения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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