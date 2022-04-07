В суд направили уголовное дело в отношении челябинца, выхватившего у пенсионерки пакет с четвертью миллиона рублей

Житель Челябинска предстанет перед судом за грабеж пенсионерки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска направило в суд уголовное дело в отношении 32-летнего ранее судимого челябинца, обвиняемого в совершении грабежа.

Днем 9 марта этого года днем подвыпивший горожанин забрел в аптеку по улице Молодогвардейцев, где и заметил 77-летнюю пенсионерку, расплачивавшуюся за покупку. Внимание южноуральца привлек кошелек женщины с крупной суммой внутри.

Выйдя вслед за ней на улицу, челябинец вырвал из рук старушки пакет, отчего та упала на землю, и скрылся с места преступления. Помимо 16 тысяч рублей, которые увидел в кошельке грабитель, у пенсионерки в пакете были еще 240 тысяч рублей, которые она взяла с собой, чтобы пойти в магазин и присмотреть себе новый шкаф и холодильник.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курчатовский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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