В Ковент Гардене поставят оперу о последних дня жизни Курта Кобейна

В Королевской опере в Лондоне поставят оперу о смерти Курта Кобейна «Последние дни» – премьера должна состояться в октябре 2022.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в основу постановки лег нашумевший одноименный фильм Гаса Ван Сента, рассказывающий о смерти лидера группы Nirvana в 1994 году Курта Кобейна.

Напомним, тело 27-летней рок-звезды полиция обнаружила в его особняке в апреле 1994 года. Несмотря на предшествовавшие этому попытки Кобейна свести счеты с жизнью, его тяжелую наркозависимость и продолжительную депрессию, многие его фанаты так и не приняли версию о самоубийстве певца.

В 2005 году голландский режиссер Гас Ван Сент снял фильм «Последние дни», в котором пытался понять тайну ухода из жизни кумира середины 1990-х, приведшего к популярности новый стиль в рок-музыке – гранж.

Теперь историю последних дней фронтмена Nirvana перенесут на театральную сцену. Автором музыки стал 31-летний Оливер Лейт, постоянный композитор Королевской оперы, либретто написал Мэтт Копсон.

«Я многим обязан тому, как я сейчас создаю музыку, звучанию гранжа того времени – я никогда по-настоящему не задумывался о том, откуда взялся мой экспериментальный беспорядок и повторы», – цитирует The Guardian композитора, выразившего надежду, что постановка понравится не только поклонникам Nirvana.

Челябинск, Виктор Елисеев

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