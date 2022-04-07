Челябинцы требуют сделать перерасчет за грязную воду

Челябинцы продолжают заваливать мэрию жалобами на грязную воду.

«Сколько можно??? Вода уже месяц ржавая и вонючая!!! Сливаем воду кубами, за её подогрев ещё платим! Пить её уже никто не пьет, так и помыться уже невозможно!!!» – написали сегодня в паблике «Пусть Котова знает!» жители Ленинского района. Напомним, жалобы начали поступать в конце марта. В минувший понедельник вопрос обсуждался на аппаратном совещании в мэрии, и тогда сообщалось, что сотрудники МУП ПОВВ взяли воду на анализ, чтобы определить причину загрязнения.

Неделя почти закончилась, но ситуация не изменилась. Жалобы поступают из разных частей города: с ЧТЗ, северо-запада, из Советского района, из центра.



Горожане требуют пересчитать платежи за воду: «Вот уже почти неделю, с разной периодичностью бежит грязная вода. Причём, судя по жалобам, это во всём городе так. МУП по телефону 214-00-14 сказали, что во всём паводок виноват: качество воды в этот период только такое могут предоставить».

В мэрии на все жалобы отвечают одинаково: «Санитарно-лабораторной службой муниципального унитарного предприятия «Производственное Объединение Водоснабжения и Водоотведения» (214-00-14) ежедневно производится отбор проб питьевой воды по всем насосным станциям города.

Для выявления причин изменения цветности и мутности воды отбор проб и исследования будут продолжены. Администрация города, управление жилищно-коммунального хозяйства (263-02-52), МУП «ПОВВ» плотно взаимодействуют для достижения результата по этому вопросу. В случае длительного проявления данного факта Вам необходимо сделать заявку в МУП ПОВВ для взятия проб воды непосредственно в Вашем доме и проведения лабораторных исследований».

Обратите внимание: пробы воды берет та самая служба, которая сообщила горожанам, что в паводок другой воды не будет. Но официально такую информацию никто не озвучивает. И это понятно: паводок бывает каждый год, но раньше грязная вода по всему городу из кранов в этот период не текла. Случались жалобы на отвратительный запах, но цвет водя не меняла.

Конечно, не исключена возможность, что коммунальщики и чиновники просто тянут время в надежде, что проблема сама рассосется, как это каждую весну случается со снегом.

Что же касается перерасчета, то в мэрии объясняют: «Перерасчет платы за нарушение качества предоставления коммунальной услуги осуществляется на основании акта, подтверждающего период отсутствия или некачественного предоставления услуги. Данный акт Вы можете получить в своей управляющей организации, контакты которой указаны на квитанциях оплаты услуг».

Челябинцы совет не оценили: «Ага, и пройти 100 кругов ада потом с этим актом! В итоге граждан шлют в лес по ягоды и никого перерасчёта! Спасибо – проходили», – комментируют горожане.

Челябинск, Павел Зварзин

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