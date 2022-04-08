В Челябинской области резко потеплеет

На Южном Урале резко потеплеет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Челябинской области сохраниться прохладная погода: в большинстве территорий региона температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +6, максимум до +9 градусов. И только на юге воздух прогреется до +14.

Но уже в субботу такая температура ожидается по всей области. А к середине следующей недели столбики термометров могут подняться до +17.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»