В Челябинской области резко потеплеет

На Южном Урале резко потеплеет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Челябинской области сохраниться прохладная погода: в большинстве территорий региона температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +6, максимум до +9 градусов. И только на юге воздух прогреется до +14.
Но уже в субботу такая температура ожидается по всей области. А к середине следующей недели столбики термометров могут подняться до +17.
Челябинск, Павел Зварзин
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