В Челябинске сотрудников ФСБ будут готовить со школьной скамьи

В Челябинске решили готовить сотрудников ФСБ со школьной скамьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый спецкласс откроется в новом учебном году. В него собираются набрать выпускников 9 классов. Предполагается, что одна часть учеников будет углубленно изучать технические науки, вторая – языки и юриспруденцию. При этом первый экзамен, который должны будут сдать претенденты – это физкультура.

Полную программу обучения пока не сообщают, отмечают лишь, что главная задача спецкласса – подготовить школьников к поступлению в учебные заведения ФСБ.

Челябинск, Павел Зварзин

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