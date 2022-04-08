8 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

08.04.2022, пятница
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10:00 Челябинск – Второй день православной выставки-ярмарки (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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12:00 Челябинск – Старт трехдневного уличного музыкального марафона нон-стоп в рамках Первого международного театрального музыкального фестиваля «Камерный beat» (ул. Цвиллинга, 15, крыльцо Камерного театра)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Каждое шестое преступление в Челябинской области совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Как защититься от киберпреступников?» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс по технике рисования углем в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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16:00 Челябинск – Начало соревнований на Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту 2022 (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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