8 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Каждое шестое преступление в Челябинской области совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Как защититься от киберпреступников?» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал)