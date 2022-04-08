Экс-чиновник мэрии Челябинска предстанет перед судом за смертельное ДТП

В Челябинской области направили в суд уголовное дело по факту наезда на двух пешеходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Агаповского района направило в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по обеспечению безопасности населения администрации Челябинска, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также оставление места аварии.

Напомним, резонансное ДТП произошло 27 августа прошлого года на 207 километре автодороги Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск. Тогда бывший высокопоставленный чиновник мэрии областного центра сбил двух пешеходов, шедших по дороге навстречу движению. После этого он не стал вызывать скорую медицинскую помощь, а сбежал с места ДТП.

В результате аварии 69-летний мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался на месте. 37-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью.

«В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб потерпевшим», – уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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