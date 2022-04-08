На Южном Урале объявили о наборе резервистов в армию

В Челябинской области местные власти объявили о наборе резервистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области продолжается набор в мобилизационный людской резерв. Об этом администрация Нязепетровского района сообщила на официальной странице в социальных сетях.

«Его формируют из военнослужащих, уволенных в запас, – напомнили местные власти. – В зависимости от воинского звания в резерв принимают прапорщиков, сержантов и солдат (матросов) до 42 лет, лейтенантов и капитанов до 47 лет, майоров и подполковников – до 52 лет, максимальный возраст для полковников – 57 лет».

Тренировки резервистов будут проходить на базе танковой дивизии в Чебаркуле, уточнили районный чиновники. Желающих попасть в мобилизационный резерв предложили обращаться в военно-учетный стол.

Аналогичные объявления распространяются в ряде других регионов России. Так, о наборе резервистов объявили в военкоматах Пермского края и Волгоградской области.

Напомним, создание мобилизационного резерва началось после подписания президентского указа в июле 2015 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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