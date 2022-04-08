В Челябинске пенсионерку бросили в грязи и в состоянии крайнего истощения

65-летняя челябинку обнаружили в полуподвальном помещении со сломанным бедром и в состоянии крайнего истощения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина обитала в цоколе общежития в доме №23 по улице Салютной. В ее комнате нет ни санузла, ни кухни, а мебель больше похожа на старую рухлядь. В комнате холодно и сильно пахнет канализацией.

Обессилившую от голода пенсионерку нашли соседи, в больнице выяснилось, что у женщины сломана шейка бедра и есть еще ряд травм, характерных для побоев.

У челябинки есть сын, но бывает ли он у матери – неизвестно. Соседи утверждают, что его не видели. При этом кто-то забирал пенсию женщины.

Отметим, что о ситуации, в которую попала пенсионерка, знали и управляющая компания, и участковый (его пункт расположен в этом же доме), но они комментировать свое бездействие отказываются. Коммунальщики лишь заявляют, что женщина накопила долги за услуги.

Сейчас в ситуации разбираются полиция и социальные службы, соседи пытаются привести в порядок ее комнату и решить вопрос об определении женщины в дом престарелых.

Челябинск, Павел Зварзин

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