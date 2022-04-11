Южноуралец, зарезавший двухлетнюю дочь сожительницы, предстанет перед судом

Перед судом предстанет житель Троицка, нанесший двухлетней девочке смертельную рану в пылу пьяной ссоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийства и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть пострадавшего.

Трагедия произошла 5 февраля нынешнего года. Тогда пьяный троичанин поругался со своей сожительницей. Причиной стала ревность южноуральца. В пылу ссоры он несколько раз ударил женщину, после чего схватил нож и попытался ударить ее. Удар пришелся на двухлетнюю дочь троичанки, которую та держала на руках.

Дальнейшую расправу остановила бывшая в квартире подруга женщины, отобравшая нож у ее сожителя. Раненого в ногу ребенка доставили в больницу. Однако нож попал в артерию. Малышка потеряла много крови и умерла в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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