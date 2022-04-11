За неделю на Южном Урале зафиксировали три случая бешенства

За первую неделю апреля в Челябинской области от бешенства погибли 3 собаки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с 1 по 8 апреля от бешенства на территории Челябинской области пали трое животных: собака в Челябинске (улица Барнаульская), собака в Южноуральске (сады «Южные») и собака в Чесменской районе (поселок Порт-Артур).

Диагноз подтвержден в районных ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных.

Населенные пункты (либо микрорайоны больших городов), где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению Правительства Челябинской области в них будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Напомним, что в январе на Южном Урале зафиксировано 6 случаев бешенства (3 кошки, 2 лисы, 1 собака), в феврале – 4 случая (1 кот, 2 собаки, 1 енотовидная собака), в марте –14 случаев (8 собак, 5 лис и 1 кошка).

Из 27 случаев заболевания с 1 января по 10 апреля – большинство (14 случаев бешенства) у собак. Причем, стоить отметить, что лишь 2 собаки были бездомные, остальные имели хозяев и жили в квартирах и дворах. Но не были привиты от бешенства.

Отметим, что Челябинская область – один из наиболее неблагополучных регионов России по бешенству: в марте она заняла первое место по числу выявленных случаев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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