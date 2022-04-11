Южноуральские производители фальсификата попали в «черный список» Роспотребнадзора

Челябинские производители фальсифицированного сливочного масла внесены в «черный список» Роспотребнадзора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, по итогам заседания областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (КНОПП), на котором шла речь об итогах надзора за качеством и безопасностью пищевой продукции в Челябинской области, в марте этого года ведомство обратилось в территориальное управление Роспотребнадзора с просьбой внести в таблицу «Сведения о фактах нарушения требований технических регламентов» четырех производителей фальсифицированного масла: ООО «Росмол», ООО «Велда», ООО «Уральский маслозавод», ООО «Продстандарт».

Все эти предприятия работают в ЗАТО Озерск, где на одной производственной площадке зарегистрированы несколько юридических лиц, использующих одно оборудование и одни и те же помещения для производства фальсифицированных товаров под разными брендами и торговыми марками.

Пробы от продукции этих фирм отбирались в магазинах и социальных учреждениях Удмуртии, Пермского края, Республики Марий Эл, Кировской, Курганской и Оренбургской областей. Как показали лабораторные исследования, во всех пробах имеются растительные масла и жиры на растительной основе, так что это не может называться сливочным маслом.

«Своими действиями производители вводят в заблуждение покупателей и нарушают требования технических регламентов, – подчеркнули представители надзорного органа. – Управление Россельхознадзора применяет к нарушителям все возможные административные меры, но, тем не менее, продукция продолжает поступать потребителям, в том числе в социальные учреждения».

В апреле названия фирм-нарушителей были внесены в «черный список» Роспотребнадзора.

Управление Россельхознадзора направило главам всех муниципальных образований письмо с рекомендацией: при проведении закупок использовать базу этого информационного ресурса и не допускать к участию в аукционах тех, кто выпускает заведомо фальсифицированную продукцию.

Кроме того, информация об этом направлена в социальные учреждения региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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