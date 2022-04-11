В челябинский зоопарк привезли медвежонка, напугавшего магнитогорцев несколько месяцев назад

Медвежонка отловили у горнолыжного центра в соседней Башкирии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, хищника привезли в городской зоопарк в начале апреля нынешнего года.

Напомним, история двух медвежат стала известна летом прошлого года, когда их регулярно стали встречать посетители ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» на озере Банном в соседней Башкирии. Два осиротевших медвежонка-подростка привыкли искать еду вблизи жилья человека, а по мере взросления стали представлять реальную угрозу для местных жителей. Так, минувшим летом они однажды загнали группу перепуганных туристов на скалу.

Власти решили отловить хищников и передать в челябинский зоопарк. «Медвежата уже подросшие и имеют сформированное пищевое поведение. Для них человек – в первую очередь источник корма. Реабилитировать для возвращения в дикую природу таких «ручных подростков» практически невозможно, так как в итоге они все равно будут искать себе пропитание вблизи жилища человека. А это рано или поздно может привести тяжелым последствиям», – рассказали в мэрии Челябинска.

В октябре 2021 года была организованна операция по спасению косолапых. Тогда одного медвежонка удалось поймать и доставить в зоопарк. Это оказалась девочка, получившая кличку Шкода. А вот второго зверя поймать не удалось. Он оказался осторожнее и больше в поле зрения людей не появлялся.

В начале апреля этого года медвежонка снова заметили в жилых массивах. На месте подготовили клетку-ловушку и 8 апреля беглеца поймали. Команда зоологов и ветеринаров оценили состояние хищника (это тоже оказалась девочка), и доставили на новое место жительства.

«После адаптации и положенных карантинных мероприятий малышка сможет воссоединиться со своей сестрой», – уточнили в администрации Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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