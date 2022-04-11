Пригород Челябинска может остаться без новых автобусов

Противоречия между мэрией Копейска и подрядчиком поставили под угрозу доставку экологичных автобусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Копейска пригрозили расторгнуть контракт стоимостью 178 миллионов рублей на поставку городу 24 новых экологичных автобусов. С таким заявлением выступил глава города Андрей Фалейчик.

Напомним, контракт был заключен 5 март этого года. По его условиям, до мая 2022-го подрядчик обязуется поставить 7 автобусов с вместимостью от 15 до 20 посадочных мест и 17 машин с 20-25 креслами. Произведены они должны быть не ранее 2021 года.

Однако в мэрии заявили, что подрядная организация намерена в одностороннем порядке изменить условия контракта. Это разозлило власти. «Если поставщик не в состоянии выполнить заключенный контракт, то примем соответствующие меры. Будем переторговывать. Есть четкое понимание, какая техника должна быть поставлена и в каком количестве», – заявил градоначальник в ходе сегодняшнего аппаратного совещания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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