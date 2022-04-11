На автодороге М-5 под Миассом на полтора года ограничат движение

На одном из южноуральских участков трассы М-5 ввели ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ УпрДор «Южный Урал», в связи с проведением работ по капитальному ремонту на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» в Челябинской области 1780+500 км – 1790+358 км (Миасский городской округ) с 11 апреля введено временное ограничение для транспортных средств. Оно продлится до 20 ноября 2023 года.

На время ремонтных работ на участке вводится снижение скорости движения автомобилей, а также будет организовано реверсивное движение.

Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом ремонтных работ.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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