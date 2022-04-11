На Южном Урале потеплеет до +19 градусов

В Челябинской области дневные температуры приблизятся к 20-градусной отметке.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в регионе продолжается потепление.

В ночь на вторник, 12 апреля, ожидается облачная погода с прояснением, в южной половине области местами небольшие дожди, днем – до умеренных. Температура воздуха ночью 0, +5, при прояснении – до -3 градусов, днем – 9-14 градусов выше нуля. Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду, порыв до 14 метров в секунду.

В среду и четверг ночи пройдут преимущественно без осадков, днем – местами небольшие дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Температура в ночь на среду -1, +4 градуса по Цельсию, днем потеплеет до 10-15 градусов выше нуля. 14 апреля синоптики обещают ночью +1, +6 градусов, днем – 14-19 градусов тепла.

В Челябинске велика вероятность небольшого дождя днем в четверг, 14 апреля, в остальное время – преимущественно без осадков.

Температура воздуха в ночь на 12 апреля ожидается +2, +4 градуса, днем потеплеет до 12-14 градусов выше нуля. 13 апреля будет +1, +3 ночью и +13, +15 градусов по Цельсию – днем. В четверг, 14 апреля, синоптики обещают 3-5 градусов тепла ночью, днем столбик термометра поднимется до +15, +17 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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